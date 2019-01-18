"Газпром" обжалует решение суда о списании долгов жителей Чечни

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"Газпром" обжалует решение суда о списании долгов жителей Чечни

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Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

"Газпром межрегионгаз" планирует обжаловать решение районного суда Грозного о списании долгов жителей Чечни за газ на девять миллиардов рублей. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе компании.

— Поставщик газа не представлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность безнадёжна к взысканию, — отметили в "Газпром межрегионгазе".

Ранее прокуратура Чечни потребовала списать девять миллиардов долга жителей республики за газ, так как из-за истечения сроков годности она стала "безнадёжной к взысканию". Заводской районный суд Грозного удовлетворил данное требование. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал решение суда справедливым.

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