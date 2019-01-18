Стало известно, где содержатся Настя Рыбка и Алекс Лесли

Адвокат Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) Александр Молохов рассказал, в каком ИВС содержатся его подзащитная и Александр Кириллов, также известный как Алекс Лесли.

По словам юриста, Вашукевич и Кириллова отправили в изолятор временного содержания Зябликово. В беседе с РИА "Новости" адвокат заявил, что в изоляторе будут проводиться некоторые следственные действия, в том числе возможны очные ставки. Также он не исключил, что задержанным будут предъявлены обвинения. Молохов добавил, что его подзащитная не даёт показаний в соответствии с 51-й статьёй Конституции РФ.

В свою очередь, пресс-секретарь Нагатинского суда Москвы Виктория Белова сообщила, что заседание суда, на котором им будет выбрана мера пресечения, состоится 19 января. Документы по этому делу в суд поступят в тот же день.

Лесли, Рыбка, а также ещё восемь человек были задержаны в феврале прошлого года во время секс-тренинга, который власти Таиланда сочли незаконным. 15 января 2019 года суд в Таиланде приговорил Кириллова и Вашукевич к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы. Позже пара была депортирована. В Шереметьево Лесли и Рыбка были задержаны.