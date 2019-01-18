Тело одного из лётчиков Су-34 найдено в Татарском проливе

Поисково-спасательная операция продолжается. В частности, в ней задействованы самолёты Ту-142, Ан-12, Ан-30 и вертолёты Ми-8.

Спасатели обнаружили тело одного из лётчиков Су-34, попавшего в аварию, в Татарском проливе. Об этом сообщило Минобороны России.

— Судном, задействованным в поисково-спасательной операции, обнаружен и поднят на борт индивидуальный спасательный плот с телом лётчика Су-34 без признаков жизни, — говорится в сообщении ведомства.

Поисково-спасательная операция продолжается. В ней задействованы самолёты Ту-142, Ан-12, Ан-30 и вертолёты Ми-8. Также в районе катапультирования ведут поиск пять судов. Кроме того, ещё шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота идут в район поиска.

Напомним, два истребителя Су-34 коснулись друг друга в воздухе на Дальнем Востоке над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега. Оба самолёта были без боекомплекта, экипажи катапультировались.

Известно, что один истребитель вернулся на базу в Хурбе. Другое воздушное судно, предположительно, упало в море, его первый пилот был найден живым ранее.

Военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полётов и подготовки к ним".