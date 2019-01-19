Болгария выдала США подозреваемого в мошенничестве россиянина Жукова

По данным следствия, вместе с пятью соотечественниками и двумя гражданами Казахстана они незаконно заработали более 36 миллионов долларов.

Задержанного в Болгарии гражданина России Александра Жукова экстрадировали в США, пишет российское посольство в Вашингтоне.

Сообщается, что мужчина сейчас в тюрьме Бруклина, штат Нью-Йорк. Ему предъявили обвинение в сговоре с целью интернет-мошенничества. В ближайшее время Жукова навестят сотрудники консульства.

Как ранее писал Лайф, в ноябре 2018 года стало известно о заочном обвинении в адрес шестерых россиян и двух граждан Казахстана.

По данным прокуратуры, несколько лет подряд они притворялись менеджерами рекламного бизнеса и брали с клиентов деньги за фейковые просмотры, которые создавали с помощью специальных программ.