Болгария выдала США подозреваемого в мошенничестве россиянина Жукова

Задержанного в Болгарии гражданина России Александра Жукова экстрадировали в США, пишет российское посольство в Вашингтоне.
Сообщается, что мужчина сейчас в тюрьме Бруклина, штат Нью-Йорк. Ему предъявили обвинение в сговоре с целью интернет-мошенничества. В ближайшее время Жукова навестят сотрудники консульства.
Как ранее писал Лайф, в ноябре 2018 года стало известно о заочном обвинении в адрес шестерых россиян и двух граждан Казахстана.
По данным прокуратуры, несколько лет подряд они притворялись менеджерами рекламного бизнеса и брали с клиентов деньги за фейковые просмотры, которые создавали с помощью специальных программ.
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