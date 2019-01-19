Упразднённый "русский экзархат" в Европе отказался подчиняться Константинополю

Приказ присоединиться к греческим митрополиям священнослужители расценили как вмешательство извне.

Духовенство русских приходов в Западной Европе проигнорировало приказ перейти в подчинение Константинополя, сообщили на официальном сайте распущенного экзархата.

Как заявили его представители, в последнее время священникам и дьяконам Архиепископии православных русских церквей пришло немало писем с требованиями служить греческим митрополиям.

— Это вмешательство внешних епископов в само тело нашего архиепископства, даже если они являются епископами того же патриархата, эти действия неверны с точки зрения экклезиологии и права, — отметили в экзархате.

Как ранее писал Лайф, в ноябре 2018 года Вселенский патриархат без объяснения причин упразднил Западноевропейский экзархат приходов русской традиции.

Это решение Архиепископия планирует обсудить 23 февраля на генассамблее. В экзархате надеются, что на эту встречу придут и представители Константинополя.

Архиепископия русских православных приходов с центром в Париже объединяет 65 приходов, 11 церквей, 2 монастыря и 7 скитов в разных странах Европы.