Почти 270 тысяч человек искупались в крещенскую ночь в Москве

В мэрии города отметили, что за время проведения мероприятий происшествий не зафиксировано.

Около 270 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Москве в ночь с 18 на 19 января. Об этом журналистам сообщил заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Он напомнил, что в прошлом году в крещенских купаниях приняло участие около 218 тысяч человек.

Напомним, в 2019 году в проруби по всей России всего окунулось более 2,4 миллиона человек. Охрану общественного порядка обеспечивали более 41 тысячи полицейских.