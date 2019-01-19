Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике возросло до 66

Ранее нефтяная компания Pemex подтвердила, что инцидент случился из-за действий людей, которые воровали топливо.

Число погибших при взрыве на трубопроводе в мексиканском штате Идальго возросло до 66, ранено 77 человек. Об этом сообщил губернатор штата Омар Файяд.

— Та информация, что мы получили незадолго до прихода на пресс-конференцию, это 66 погибших и 76 раненых. Среди них есть в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии, — сказал Файяд.

Ранее сообщалось о 21 погибшем.

Напомним, взрыв на трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго произошёл вечером в пятницу. В момент инцидента в районе находились сотни людей, которые воровали топливо. Нефтяная компания Pemex подтвердила, что взрыв прогремел из-за незаконной врезки.