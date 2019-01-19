Из-за сильного ветра в Москве и области объявлен жёлтый уровень опасности

Читайте также

Из-за сильного ветра в Москве и области объявлен жёлтый уровень опасности

294

 Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев. 

Из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье в воскресенье, 20 января, объявлен жёлтый уровень опасности, приводит сообщение Гидрометцентра России агентство городских новостей "Москва".

— Погода потенциально опасна, — расшифровывают синоптики уровень.

Предупреждение будет действовать с девяти утра до девяти вечера. В столичном регионе облачная погода, небольшой снег и гололедица. Температура воздуха составит от –3 до –5 градусов.

В ночь на субботу, 19 января, в столице прошёл снег с грозой.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×