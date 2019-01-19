Вслед за Рыбкой. Суд продлил задержание Алексу Лесли на трое суток

Нагатинский районный суд Москвы продлил срок задержания на 72 часа Александру Кириллову (Алекс Лесли), который подозревается в вовлечении в занятие проституцией. Ранее задержание было продлено и Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка).

Напомним, Настя Рыбка и Алекс Лесли были задержаны в Таиланде в феврале 2018 года во время секс-тренинга, который, по версии местных властей, был незаконным. 15 января 2019 года суд в Таиланде приговорил Кириллова и Вашукевич к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы. Вскоре они были депортированы из королевства.

Ранее их задержали в Шереметьево по делу о вовлечении в занятие проституцией.