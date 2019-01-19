Аршавин впервые за пять лет увиделся со своими тремя детьми

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Аршавин впервые за пять лет увиделся со своими тремя детьми

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Фото: © РИА "Новости"/Кирилл Каллиников

Дочь и двоих сыновей от брака с телеведущей Юлией Барановской футболист оставил ради новой возлюбленной Алисы. Теперь вторая жена тоже стала бывшей и нападающий вспомнил о первой семье.

Футболист Андрей Аршавин снова общается с детьми от первого брака. Он опубликовал в "Инстаграме" фотографию с сыновьями Артёмом и Арсением, сделанную в одном из кафе.

— Мои клоны, — подписал он снимок.

<p>Фото: © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/andrey.arshavin10/" target="_blank">andrey.arshavin10</a></p>

Мать мальчиков — телеведущая Юлия Барановская — пока не прокомментировала эту встречу. Ранее она не раз жаловалась, что отец её детей не виделся с ними много лет и даже не интересовался их жизнью.

Как ранее писал Лайф, на днях Аршавин развёлся со своей второй женой Алисой, в браке с которой у него родилась дочь Есения. По словам экс-супруги, он оставил семью ради отношений с 21-летней девушкой по имени Карина.

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