Захарова ответила Чубайсу на слова о бедности России

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала публикацию главы "Роснано" Анатолия Чубайса, в которой он назвал Россию бедной и энергорасточительной страной.
— Россия — богатейшая страна. А вот почему "значительная часть населения живёт бедно или очень бедно", хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее, — написала она в "Фейсбуке".
Захарова также обратила внимание, что заметка Чубайса, в которой есть такие слова, называется "А теперь следите за руками".
— Неужели за вашими? — поинтересовалась она.
Как ранее писал Лайф, Чубайс в своей недавней публикации заявил, что в России большие проблемы с энергоэффективностью и изменить ситуацию к лучшему мешает бедность граждан.
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