Захарова ответила Чубайсу на слова о бедности России

Официальный представитель МИД напомнила, что такое высказывание позволил себе человек, который много лет руководит ведущими направлениями экономики страны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала публикацию главы "Роснано" Анатолия Чубайса, в которой он назвал Россию бедной и энергорасточительной страной.

— Россия — богатейшая страна. А вот почему "значительная часть населения живёт бедно или очень бедно", хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее, — написала она в "Фейсбуке".

Захарова также обратила внимание, что заметка Чубайса, в которой есть такие слова, называется "А теперь следите за руками".

— Неужели за вашими? — поинтересовалась она.

Как ранее писал Лайф, Чубайс в своей недавней публикации заявил, что в России большие проблемы с энергоэффективностью и изменить ситуацию к лучшему мешает бедность граждан.