Ракета Delta IV Heavy с разведывательным спутником стартовала в Калифорнии

Читайте также

Ракета Delta IV Heavy с разведывательным спутником стартовала в Калифорнии

3

Скриншот видео Youtube/United Launch Alliance

Через шесть минут после запуска его трансляцию прекратили из-за строгой секретности проекта.

С космодрома Ванденберг в Калифорнии стартовала сверхтяжёлая ракета-носитель Delta IV Heavy, сообщает United Launch Alliance.

На борту носителя — спутник Национального управления военно-космической разведки США. Его миссия строго засекречена, не разглашаются ни название аппарата, ни его предназначение, ни стоимость. Даже трансляцию пуска вели всего шесть минут.

Как ранее писал Лайф, Delta IV Heavy планировали запустить ещё 9 декабря 2018 года, однако старт отменили за 7 секунд до назначенного времени из-за "непредвиденной ошибки".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×