Три человека погибли из-за снегопада в США

Три человека погибли, ещё двое получили травмы различной степени тяжести из-за снегопада в США.
Как сообщает телеканал Fox 6 Now, два человека погибли и двое пострадали в результате ДТП в штате Висконсин.
Также, по информации издания Wichita Eagle, в штате Канзас жертвой аварии стал 25-летний водитель машины с плужным снегоочистителем.
Напомним, из-за снегопадов в США не вылетело 6783 рейса. По прогнозам, непогода может затронуть до 100 миллионов американцев.
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