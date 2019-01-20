Три человека погибли из-за снегопада в США

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Три человека погибли из-за снегопада в США

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Фото: © Twitter/Sam

Три человека погибли, ещё двое получили травмы различной степени тяжести из-за снегопада в США.

Как сообщает телеканал Fox 6 Now, два человека погибли и двое пострадали в результате ДТП в штате Висконсин.

Также, по информации издания Wichita Eagle, в штате Канзас жертвой аварии стал 25-летний водитель машины с плужным снегоочистителем.

Напомним, из-за снегопадов в США не вылетело 6783 рейса. По прогнозам, непогода может затронуть до 100 миллионов американцев.

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