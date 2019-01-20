Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм 2018 года

Победителем в главной номинации вечера стала лента о путешествии к югу США джазового музыканта Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа.

Гильдия продюсеров США назвала картину режиссёра Питера Фаррелли "Зелёная книга" лучшим фильмом 2018 года. Церемония вручения наград состоялась в Беверли-Хиллз.

The Darryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures



WINNER: #GreenBookMovie: Jim Burke, Charles B. Wessler, Brian Currie, Peter Farrelly @NickVallelonga #PGAAwards ✨ pic.twitter.com/2PuITR1VYQ — Producers Guild (@producersguild) 20 января 2019 г.

Картина повествует о путешествии к югу США джазового музыканта Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа. В главных ролях сыграли Вигго Мортенсен, Махершала Али и Линда Карделлини. Картина уже имеет главную награду фестиваля в Торонто, а немногим ранее была удостоена "Золотого глобуса" в номинациях "Лучшая комедия или мюзикл", "Лучшая мужская роль второго плана" и "Лучший сценарий".

Лучшим анимационным фильмом года стал "Человек-паук: Через вселенные". "Удивительная миссис Мейзел" стала лучшим комедийным сериалом, а "Королевские гонки Ру Пола" победили в номинации "Лучшая игровая телепередача".

Лучшим мини-сериалом эксперты назвали "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений" , а лучшим телефильмом стал "451 градус по Фаренгейту".

Ранее Лайф рассказывал о том, кто претендовал на получение этой престижной премии.