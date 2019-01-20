МЧС предупредило жителей Подмосковья о метели и сильном ветре 20 января

В воскресенье, 20 января, в Московской области ожидаются снег, метель и сильный ветер. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ГУ МЧС по региону.

— Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" с 07:00 утра до конца суток 20 января в Подмосковье ожидаются усиление ветра порывами до 17 м/с, снег, метель, гололедица, — говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют избегать шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, деревья, мосты, линии электропередачи, трубопроводы, эстакады и иные потенциально опасные объекты промышленности, поездок на личном автотранспорте. Если есть машина, то её лучше поставить в гараже или, если его нет, вдали от деревьев.

Как писал ранее Лайф, в воскресенье, 20 января, в столичном регионе объявлен жёлтый уровень опасности из-за сильного ветра.