Москвичей призвали быть аккуратнее на дороге из-за погоды

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Москвичей призвали быть аккуратнее на дороге из-за погоды

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Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Власти Москвы рекомендовали водителям быть аккуратнее на дороге из-за неблагоприятных погодных условий. Соответствующее сообщение опубликовано в твиттере департамента транспорта столицы.

— На дорогах будет очень скользко. Если вам надо куда-то ехать, пожалуйста, будьте аккуратны за рулём. Или просто езжайте на метро или автобусе, — говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильных метели и снеге на улице.

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