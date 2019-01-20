Москвичей призвали быть аккуратнее на дороге из-за погоды

Власти Москвы рекомендовали водителям быть аккуратнее на дороге из-за неблагоприятных погодных условий. Соответствующее сообщение опубликовано в твиттере департамента транспорта столицы.
Доброе утро! За окном -6 С, к вечеру потеплеет только до -4 С, пойдет снег❄️. На дорогах будет очень скользко. Если вам надо куда-то ехать, пожалуйста, будьте аккуратны за рулем. Или просто езжайте на метро или автобусе .— Московский транспорт (@DtRoad) 20 января 2019 г.
Хорошего воскресенья! #погода #Москва
— На дорогах будет очень скользко. Если вам надо куда-то ехать, пожалуйста, будьте аккуратны за рулём. Или просто езжайте на метро или автобусе, — говорится в сообщении.
Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильных метели и снеге на улице.
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