Полицейские выписали мужу Елизаветы II предупреждение за езду непристёгнутым

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Полицейские выписали мужу Елизаветы II предупреждение за езду непристёгнутым

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Фото: © Flickr/Michael Garnett

Супруг Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп получил предупреждение от полицейских за езду непристёгнутым ремнём безопасности, сообщает Reuters. Днём ранее за таким же проступком заметили и саму королеву.

После публикации в СМИ фотографий непристёгнутого Филиппа за рулём автомобиля ему были переданы соответствующие рекомендации, сообщили агентству в полиции.

Филипп успел уже второй раз стать объектом внимания со стороны полиции за неделю. В четверг автомобиль Land Rover, которым управлял муж королевы Великобритании, столкнулся с автомобилем KIA. Внедорожник даже перевернулся, но Филипп не пострадал.

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