Полицейские выписали мужу Елизаветы II предупреждение за езду непристёгнутым

Супруг Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп получил предупреждение от полицейских за езду непристёгнутым ремнём безопасности, сообщает Reuters. Днём ранее за таким же проступком заметили и саму королеву.

После публикации в СМИ фотографий непристёгнутого Филиппа за рулём автомобиля ему были переданы соответствующие рекомендации, сообщили агентству в полиции.

Филипп успел уже второй раз стать объектом внимания со стороны полиции за неделю. В четверг автомобиль Land Rover, которым управлял муж королевы Великобритании, столкнулся с автомобилем KIA. Внедорожник даже перевернулся, но Филипп не пострадал.