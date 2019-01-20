Стрингера агентства Sputnik избили во время беспорядков в Афинах

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Стрингера агентства Sputnik избили во время беспорядков в Афинах

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Фото: © РИА Новости/Костис Нтантамис

Сейчас репортёр находится в больнице, где ему назначен ряд медицинских обследований.

В ходе беспорядков в Афинах избили стрингера агентства "Sputnik Греция" Костиса Дадамиса. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Стрингер Костис Дадамис освещал многотысячный митинг в Афинах... который проходил сегодня в центре столицы. Неизвестные потребовали у Костиса отдать им камеру, он отказался. Они начали преследовать его и фотографов, которые пытались вступиться за Дадамиса, — говорится в сообщении.

В конечном итоге толпа догнала фоторепортёров, отобрала у Дадамиса камеру и стала избивать его. Стрингер находится в больнице, где проходит ряд медицинских обследований. Его состояние оценивается как стабильное.

В Афинах проходит митинг против соглашения о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония. Во время протестов группа неизвестных устроила беспорядки. По информации греческих СМИ, это были анархисты.

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