Десять полицейских ранены в ходе столкновений в Афинах

Стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ, от которого пострадали в том числе и дети.

Анархисты напали на полицейских в Греции, пишет издание "Нафтемпорики". Столкновение произошло во время акции протеста против переименования Македонии.

Участники митинга в противогазах и капюшонах пытались прорваться к зданию парламента. Стоявших на пути полицейских они забросали камнями и краской, десять стражей порядка пострадали.

Полиция применила слезоточивый газ. По данным СМИ, пострадали несколько детей, их внесли на руках в здание расположенной на площади Конституции гостиницы. Сообщали также о госпитализации двухлетнего ребёнка.

По данным правоохранителей, на акцию собрались около 60 тысяч человек. Митингующие выступают против соглашения Афин и Скопье о переименовании соседней Македонии в Северную Македонию.

По мнению манифестантов, в названии бывшей югославской республики вообще нельзя использовать слово "Македония" и македонцами вправе себя называть только жители исторического района Греции.

Как ранее писал Лайф, в ходе столкновений протестующие избили репортёра, который освещал события.