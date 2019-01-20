Десять полицейских ранены в ходе столкновений в Афинах

Анархисты напали на полицейских в Греции, пишет издание "Нафтемпорики". Столкновение произошло во время акции протеста против переименования Македонии.
Участники митинга в противогазах и капюшонах пытались прорваться к зданию парламента. Стоявших на пути полицейских они забросали камнями и краской, десять стражей порядка пострадали.
Полиция применила слезоточивый газ. По данным СМИ, пострадали несколько детей, их внесли на руках в здание расположенной на площади Конституции гостиницы. Сообщали также о госпитализации двухлетнего ребёнка.
The situation in Athens today #greece pic.twitter.com/q4LwiZndPu— Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) January 20, 2019
По данным правоохранителей, на акцию собрались около 60 тысяч человек. Митингующие выступают против соглашения Афин и Скопье о переименовании соседней Македонии в Северную Македонию.
По мнению манифестантов, в названии бывшей югославской республики вообще нельзя использовать слово "Македония" и македонцами вправе себя называть только жители исторического района Греции.
#Athens, #Greece NOW.— Demetrios Ioannou (@ioannou_dim) January 20, 2019
Thousands of people came from all over the country to protest against the #Prespes agreement. #Macedonia #Μακεδονια pic.twitter.com/pgghAoflVH
Как ранее писал Лайф, в ходе столкновений протестующие избили репортёра, который освещал события.
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