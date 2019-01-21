Адвокат Трампа рассказал, сколько шли переговоры по Trump Tower в Москве

Этот вопрос больше всего волнует демократов в США: они не устают искать доказательства "сговора Трампа с Кремлём".

Переговоры о строительстве "башни Трампа" в Москве могли продолжаться до осени 2016 года, заявил адвокат президента США Рудольф Джулиани в эфире NBC.

— Возможно, до октября или ноября, до выборов точно, они могли говорить об этом, — сказал юрист.

Напомним, информацию о продолжительности этих консультаций в США считают принципиально важной: её хотят использовать как аргумент в пользу предполагаемого "вмешательства России" в президентские выборы.

Споры о том, как долго Трамп обсуждал с Москвой строительство своей башни, разгорелись с новой силой после того, как его бывший адвокат Майкл Коэн начал путаться в показаниях.

Как ранее писал Лайф, сначала юрист заявил конгрессу, что общение длилось до 2016 года, а потом сказал, что наврал, а на самом деле оно не прекращалось до июня 2017-го.