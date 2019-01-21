В ГИБДД предложили обязать автовладельцев получать номера по месту прописки

С 2013 года собственник машины мог оставлять номер того региона, где он приобрёл транспорт.

Госавтоинспекция намерена обязать автовладельцев получать госномера по месту регистрации. Об этом говорится в проекте поправок к закону "О государственной регистрации транспортных средств".

С 2013 года владелец авто, который приобрёл транспорт уже с номерами другого региона, мог поставить его на учёт в своём, не меняя номер, и тем самым сэкономить на госпошлине.

В документе указано, что потребность в возвращении к старой практике возникла "из-за необходимости учёта, анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности".

Ранее при выдаче автомобильных номеров учитывать только место регистрации владельца авто предложили в МВД.