"Американцам виднее". Песков прокомментировал слова Коэна о Trump Tower в Москве

Ранее хозяин Белого дома обвинил своего бывшего юриста во лжи. По его мнению, Коэн хочет "сбавить себе срок".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-адвоката американского лидера Майкла Коэна о строительстве в Москве небоскрёба Trump Tower. По его утверждению, Дональд Трамп якобы держал руку на пульсе проекта небоскрёба вплоть до своей победы на выборах президента.

— В Кремле вообще ни у кого не было общения по этим башням. Кто там держал под каким контролем и какие вопросы, Трамп лично или у Трампа, откуда нам знать? Это виднее американцам, — подчеркнул Песков.

Споры о том, как долго Дональд Трамп обсуждал с Москвой строительство своей башни, разгорелись с новой силой после того, как его бывший адвокат Майкл Коэн начал путаться в показаниях. Сначала он заявил конгрессу, что общение длилось до 2016 года, а потом сказал, что наврал, а на самом деле оно не прекращалось до июня 2017-го. Глава Белого дома обвинил бывшего сотрудника во лжи.