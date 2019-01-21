Путин соболезнует Мексике из-за гибели 85 человек при взрыве на трубопроводе

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с многочисленными жертвами при взрыве на трубопроводе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Глава российского государства передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — говорится в телеграмме.

Как уже сообщал Лайф, на крупном трубопроводе Туспан-Тула в мексиканском штате Идальго произошёл мощный взрыв. Он прогремел в тот момент, когда сотни людей воровали топливо. По последним данным, жертвами стали 85 человек.