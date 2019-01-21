Появилось видео с места падения российского БТР в ущелье в Абхазии

Опубликовано видео с места падения российского БТР-80 с военнослужащими в ущелье в Абхазии. Кадры появились в паблике RU_CHP.
Комиссия Южного военного округа рассматривает несколько версий случившегося. Среди них — техническая неисправность бронетранспортёра и потеря управления водителем.
Как сообщалось ранее, инцидент произошёл при следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации. В результате трое военных погибли.
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