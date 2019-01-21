Зеленский рассказал, кто финансирует его избирательную кампанию

Кроме того, актёр опроверг сообщения украинских СМИ о том, что ему даёт деньги бизнесмен Игорь Коломойский.

Украинский шоумен и актёр Владимир Зеленский рассказал, что свою президентскую кампанию финансирует самостоятельно и с помощью друзей. Об этом он сообщил в интервью изданию "Украинская правда", умолчав, однако, сколько денег уже потратил.

— Мы сами, — сказал он. — Не только моего кармана. Слава богу, у меня есть друзья, — сказал он.

Кроме того, Зеленский опроверг сообщения украинских СМИ о том, что его президентскую кампанию финансирует бизнесмен Игорь Коломойский, который является владельцем телеканала "1+1". В новогоднюю ночь в эфире именно этого канала актёр заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины 31 марта.

Кроме того, именно на канале "1+1" транслируется комедийный сериал "Слуга народа", где Зеленский играет главную роль — президента Украины. Однако, по словам самого комика, с Коломойским его связывают исключительно рабочие отношения. Кроме того, актёр назвал владельца канала "стратегическим партнёром", ведь проекты актёра приносят каналу рейтинги.

Отвечая на вопрос о том, почему на канале "1+1" нет никаких негативных комментариев о Зеленском, актёр выразил мнение, что это связано с прозрачностью его личности и его бизнеса.

— Канал "1+1" прекрасно знает, кто я такой и чем я занимаюсь, чем я зарабатываю, как заработал свои деньги, откуда у меня западные компании, — сказал комик. — Мне нечего по большому счёту скрывать.

Как писал Лайф, Зеленский подготовил план на случай провала на выборах.