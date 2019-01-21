Ляшко грозится ввести смертную казнь на Украине и расстрелять коррупционеров

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, которого партия выдвинула кандидатом на пост президента Украины, пригрозил ввести смертную казнь в Незалежной и расстрелять десять коррупционеров.
— Украина имеет полное право ради защиты нас всех и будущих поколений ввести смертную казнь за коррупцию, за государственную измену и за терроризм, — обещает Ляшко.
Он отмечает, если на Крещатике расстрелять десять коррупционеров, то все остальные зарекутся когда-либо брать взятки.
На Украине отменили смертный приговор в 2000 году. Что касается радикала Ляшко, то сегодня он стал кандидатом на пост лидера Незалежной.
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