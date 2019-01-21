В "Нафтогазе" рассказали, в каком случае сократят сумму иска к "Газпрому"

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В "Нафтогазе" рассказали, в каком случае сократят сумму иска к "Газпрому"

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Украинская компания "Нафтогаз" будет готова снизить сумму иска к российскому "Газпрому", если будет подписан контракт на транзит топлива после 2020 года.

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