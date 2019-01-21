Мэр Саранска целый час прождал автобус на остановке и "многое понял"

Расстроенный градоначальник призвал подчинённых пересмотреть маршрутную сеть и "выполнять свою работу как положено".

Мэр Саранска Петр Тултаев целый час простоял на остановке "Центральный рынок" в ожидании автобуса. Об этом градоначальник сообщил своим коллегам из администрации на оперативном совещании 21 января.

Тултаев раскритиковал подчинённых, курирующих данный вопрос, и признался, что за время ожидания он "многое понял".

— Я час простоял на остановке. И очень многое мне стало понятно. В вечерний час пик где муниципальные автобусы и троллейбусы? Пересмотрите маршрутную сеть! Выполняйте свою работу как положено, — приводят слова мэра местные СМИ.

А ранее Лайф рассказывал, как на Урале чиновника оштрафовали за дорожные ямы. На главу ответственного департамента завели дело по статье "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог".