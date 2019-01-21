"Вы победили!" Чубайс признал поражение в споре с Захаровой о бедности в России

Гендиректор госкорпорации назвал дипломата лучшей в своём поколении по способности к подтасовкам.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс ответил на последнее замечание представителя МИД РФ Марии Захаровой в рамках полемики о бедности населения России и признал своё поражение. Об этом он написал в "Фейсбуке".

По словам Чубайса, дипломат заменила указанную им дату начала её работы в чиновничьем аппарате с 2003-го на 1998-й — то есть на год экономического кризиса в стране.

— Думаю, по способности к подтасовкам Вы лучшая в своём поколении. Поэтому заранее сдаюсь! Вы победили! Барабанная дробь! — подчеркнул Чубайс.

Как ранее писал Лайф, гендиректор "Роснано" в своей недавней публикации заявил, что в России большие проблемы с энергоэффективностью и изменить ситуацию к лучшему мешает бедность населения. Захарова в ответ на это поинтересовалась, почему, по его мнению, россияне "живут бедно или очень бедно". Чубайс не стал медлить с ответом.