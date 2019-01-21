Власти Китая подтвердили рождение первых в мире генно-модифицированных детей

В Китае официально заявили о существовании близняшек Лулу и Наны с отключённым геном CCR5, который поможет побороть ВИЧ.

Китайские власти подтвердили рождение генетически модифицированных детей, сообщает газета South China Morning Post.

В Китае стало официально известно о существовании близняшек Лулу и Наны, к которым учёный Цзянькуй Хэ применил технологию CRISPR/Cas9. С помощью неё он отредактировал геномы эмбрионов семи пар во время репродуктивного лечения. Ранее он сообщил, что от здоровой матери и отца с ВИЧ-инфекцией родились две девочки-двойняшки с изменённой ДНК, дающей пожизненный иммунитет к болезни.

Генетик также объявил, что ещё одна участница его исследования уже беременна. Зарубежные коллеги резко раскритиковали Хэ за "неэтичные" эксперименты над людьми, а один из создателей технологии генетического редактирования — Фэн Чжан — призвал ввести глобальный запрет на технологию.

Как пишет агентство Xinhua, власти намерены наказать Хэ и всех, кто связан с проектом использования CRISPR в репродуктивных технологиях.