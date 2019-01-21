Новак заявил о возможном мировом соглашении между "Нафтогазом" и "Газпромом"

Российская сторона допускает возможность мирового соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом", заявил министр энергетики России Александр Новак. Его слова цитирует ТАСС.
— Есть возможность также продолжать обсуждение, например, мировое соглашение между двумя хозяйствующими субъектами, — сказал Новак.
Он отметил, что в ближайшее время ожидается рассмотрение апелляции по искам обеих компаний в шведском суде.
Как ранее писал Лайф, в "Нафтогазе" рассказали, в каком случае сократят сумму иска к "Газпрому".
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