Расписание 40 рейсов изменили после инцидента на ВПП в Шереметьево

"Аэрофлот" сообщил об изменении расписания внутренних и международных рейсов в связи с закрытием одной взлётно-посадочной полосы в Шереметьево после инцидента с выкатившимся за её пределы лайнером, сообщается на сайте авиакомпании.

Так, на более позднее время было отложено отправление 21 лайнера, также был скорректирован прилёт ещё 19 авиарейсов. Как отмечается в сообщении, пассажиры, прибывшие на регистрацию, будут обеспечены всем необходимым.

Ранее Лайф сообщал, что во время посадки пассажирский самолёт выкатился за пределы ВПП в Шереметьево, в результате никто не пострадал.