СМИ: Экс-глава Starbucks может стать кандидатом в президенты США

Бывший главный управляющий мировой сетью кофеен Starbucks Говард Шульц рассматривает возможность своего участия в предвыборной гонке за пост президента США в 2020 году, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники в его окружении.

По словам журналистов, команда Шульца рассматривает возможность его участия в выборах в качестве независимого кандидата. При этом отмечается, что он критиковал и продолжает критиковать действия Дональда Трампа, который первым "дал лицензию" неполитикам баллотироваться на высокопоставленную должность.

Шульц недоволен также и деятельностью Демократической партии, которая, по его мнению, стала занимать более либеральные позиции в последнее время.

Впервые информация о том, что Говард Шульц может составить конкуренцию Дональду Трампу на предстоящих выборах, появилась после его ухода из Starbucks в июне 2018 года.

Ранее Лайф сообщал, что о своём намерении побороться за президентский пост заявила сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис.