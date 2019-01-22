В РФ назвали условия для нового транзитного договора с Украиной

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В РФ назвали условия для нового транзитного договора с Украиной

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Фото: © РИА Новости

Для сохранения транзита российского газа через Украину необходим коммерчески привлекательный контракт и конкурентоспособный, по сравнению с газопроводами "Северный поток" и "Турецкий поток", тариф. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Отмечается, что Киев должен представить чёткие правила работы своей газотранспортной системы. Кроме того, "Газпрому" и "Нафтогазу" необходимо урегулировать судебные проблемы.

Ранее глава Минэнерго отмечал, что российская сторона допускает возможность мирового соглашения между компаниями, в ближайшее время ожидается рассмотрение апелляции по искам в шведском суде.

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