"Верное решение". Опрос показал, как немцы относятся к "Северному потоку — 2"

Около 67% немцев считают, что российский проект газопровода "Северный поток — 2" не несёт в себе угрозы для Германии, сообщает газета Neue Presse со ссылкой на опрос института Forsa.
Отмечается, что, несмотря на тиражируемые высказывания президента США Дональда Трампа о том, что газопровод сделает Германию зависимой от России, 73% опрошенных назвали строительство проекта "верным решением", в то время как против него высказалось лишь 16% немцев.
Более того, 90% респондентов считают, что американский лидер своими заявлениями пытается заставить Германию и другие страны Европы покупать американский сжиженный газ, прикрываясь политическими мотивами.
При этом заявления посла США в ФРГ Ричарда Гренелла о возможных санкциях против немецких компаний, участвующих в строительстве газопровода, 77% опрошенных назвали элементарным шантажом со стороны Вашингтона.
Ранее сообщалось, что "Газпром" заявил о завершении 20% строительства "Северного потока — 2".
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени