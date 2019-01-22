"Верное решение". Опрос показал, как немцы относятся к "Северному потоку — 2"

Абсолютное большинство опрошенных выразило сомнения относительно слов Трампа об опасности проекта.

Около 67% немцев считают, что российский проект газопровода "Северный поток — 2" не несёт в себе угрозы для Германии, сообщает газета Neue Presse со ссылкой на опрос института Forsa.

Отмечается, что, несмотря на тиражируемые высказывания президента США Дональда Трампа о том, что газопровод сделает Германию зависимой от России, 73% опрошенных назвали строительство проекта "верным решением", в то время как против него высказалось лишь 16% немцев.

Более того, 90% респондентов считают, что американский лидер своими заявлениями пытается заставить Германию и другие страны Европы покупать американский сжиженный газ, прикрываясь политическими мотивами.

При этом заявления посла США в ФРГ Ричарда Гренелла о возможных санкциях против немецких компаний, участвующих в строительстве газопровода, 77% опрошенных назвали элементарным шантажом со стороны Вашингтона.

Ранее сообщалось, что "Газпром" заявил о завершении 20% строительства "Северного потока — 2".