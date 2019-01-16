Посол США подтвердил предупреждения о санкциях против "Северного потока – 2"

Посол США в Германии Ричард Гренелл в очередной раз раскритиковал проект "Северный поток — 2" и подтвердил возможное введение американских санкций против компаний — участниц строительства газопровода, сообщает газета Rheinische Post.

Ранее сообщалось, что Гренелл отправил германским компаниям письма, в которых предупредил о последствиях их участия в проекте "Северный поток — 2", за что был раскритикован рядом германских политиков.

— Содержание этих писем не отличается от заявлений, которые мы сделали публично: компании, работающие в сфере экспорта энергоносителей в России, рискуют получить санкции, — сказал он.

По его словам, американское правительство сомневается в энергобезопасности проекта для Европы и в его последствиях, заявляя, что трубопровод — это политический, а не экономический проект, главной целью которого является "обход Украины при транзите газа".

Он также добавил, что Берлину стоит учитывать мнение других стран относительно возможных негативных последствий, которые они видят после строительства газопровода.