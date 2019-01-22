В Кремле подтвердили подготовку к предстоящим переговорам Путина и Додона

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В Кремле подтвердили подготовку к предстоящим переговорам Путина и Додона

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Фото: © Pixabay

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на следующей неделе ожидаются переговоры между лидером России Владимиром Путиным и главой Молдавии Игорем Додоном.

— Действительно, на следующей неделе готовится контакт с президентом Додоном. Вы знаете, что идёт постоянное общение, многие вопросы, в том числе торгово-экономического взаимодействия, всегда на повестке дня этого общения, — пояснил представитель Кремля.

Накануне вечером Додон объявил о грядущем визите в Москву и встрече с российским лидером. Дату не называл.

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