В Кремле начались переговоры Путина и Абэ

Лидеры подтвердили намерение обсудить в ходе сегодняшней встречи заключение мирного договора.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ начались в представительском кабинете первого корпуса Кремля. Об этом сообщил корреспондент Лайфа с места событий.

— Позвольте сердечно поприветствовать вас в Кремле. Очень приятно, что наши встречи стали регулярными, что позволяет обсуждать вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, ситуации в регионе, — сказал глава российского государства.

Путин также сообщил о проделанной сторонами подготовке к саммиту — по линии экономики, МИД, а также по вопросам мирного договора.

В свою очередь, премьер Страны восходящего солнца заявил, что рад встрече. Абэ назвал 2018-й поворотным годом для российско-японских отношений. По его мнению, двустороннее сотрудничество приносит результаты. Глава японского кабмина подтвердил намерение обсудить мирный договор.

Напомним, что главный вопрос на сегодня в отношениях России и Японии — подписание мирного соглашения. Де-юре страны находятся более полувека в состоянии войны. Камень преткновения в этом вопросе — принадлежность Южных Курил. Токио хотел бы получить острова в своё распоряжение. Позиция же Москвы в том, что это территория России, которая не может быть отчуждена.