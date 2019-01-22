Хуже Зимбабве. Генконсул Украины раскритиковал вокзал в Киеве

Веселовский отметил, что прилетел в украинскую столицу из бедной балканской страны, которая, несмотря на проблемы, заботится о своём лице — столице, её аэропорте и вокзале.

Генеральный консул Украины в Торонто Андрей Веселовский в посте на Facebook раскритиковал работу железнодорожного экспресса из аэропорта Борисполь и услуги компании "Украинские железные дороги". Критике подверглось и состояние территории вокзала в Киеве.

Дипломат написал, что не успел на скоростной поезд из аэропорта — он ушёл у него буквально из-под носа. Ждать следующего целый час генконсул не захотел.

— Тем более что ждать негде — там нет тёплого зала/павильона для ожидания, — поделился Веселовский.

Он сообщил, что стоимость билета на автобус выше, чем на поезд, на 20%. На нём до города дипломат добрался за 41 минуту.

По прибытии в Киев Веселовскому и другим пассажирам нужно было пересесть на метро или идти к трамвайной остановке. Мужчину возмутило, что чемоданы пришлось тащить на себе — оба эскалатора не работали, по их виду было понятно, что давно.

Дипломат рассказал, как ему пришлось переходить на остановку трамваев.

— Никакие Венесуэлы и Зимбабве не создали такой грязи, избитых остатков асфальта, толп продавцов колготок, колбасы и пончиков в тёмном коридоре да ещё и трёх лестничных пролётов для пассажиров с вещами. Стоит ли добавлять, что на выходе к трамваю не асфальт, а каток?! — написал Веселовский.

Генконсул заявил, что ему было стыдно смотреть на происходящее, особенно на контрасте после посещения бедной балканской страны, где в нормальном состоянии находятся столичные аэропорт и вокзал.