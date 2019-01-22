Настю Рыбку и Алекса Лесли выпустили из полиции

Столичная полиция не стала выходить с ходатайством в суд об аресте Александра Кириллова (Алекса Лесли) и Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки). Оба фигуранта были освобождены из-под стражи под обязательство о явке, передаёт ТАСС.

— Только что освободили из изолятора под обязательство о явке нашего подзащитного и Вашукевич, — заявила агентству адвокат Лесли Светлана Сидоркина.

Напомним, Рыбка и Лесли были задержаны в Таиланде в феврале 2018 года во время незаконного секс-тренинга. Местный суд приговорил их к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы. Вскоре они были депортированы из королевства, однако сразу по прилёте парочку задержали в Шереметьево по делу о вовлечении в занятие проституцией.

Нагатинский районный суд ранее удовлетворил просьбу прокурора о продлении срока задержания подозреваемым на 72 часа. Сегодня суд должен был рассмотреть ходатайство следствия об аресте фигурантов, но этого не произошло.