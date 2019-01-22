Режиссёр Богомолов признался, что нападение Виторгана было ожидаемо

По словам очевидцев, режиссёр отказался ехать в больницу и заявил врачам, что останется в кафе ждать друзей.

Побитый актёром Максимом Виторганом режиссёр Константин Богомолов признался, что нападение было ожидаемо. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".

— Он был пьян. Слышала, как сказал врачам, мол, это из-за женщины. Говорит: "Зачем меня в больницу, я останусь здесь, буду ждать друзей. Полицию тоже не надо, я знаю его, это не было для меня неожиданностью". Всё время разговаривал по телефону с кем-то, чем очень мешал медикам, — рассказала изданию женщина, ставшая свидетелем случившегося.

Как отмечается, врачам Богомолов сообщил, что его били кулаками. На предложения вызвать полицию и поехать в больницу режиссёр ответил отказом.

После того как медики покинули кафе, туда прибыли друзья Богомолова. На выходе из заведения режиссёр сказал, что поедет домой.

Ранее Лайф опубликовал видео драки Виторгана и Богомолова, произошедшей в центре Москвы.

В Сети обсуждали слухи о возможном разрыве Максима Виторгана и Ксении Собчак — якобы из-за романа телеведущей с Богомоловым.