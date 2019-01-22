Грозит 12 лет. На хулигана с рейса Сургут — Москва завели дело об угоне самолёта

Нетрезвый ранее судимый мужчина попытался прорваться в кабину и потребовал, чтобы самолёт изменил курс.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента, который произошёл сегодня на борту самолёта "Аэрофлота", выполнявшего рейс Сургут — Москва. За угон воздушного судна, сопряжённый с угрозой применения насилия, 41-летнему Павлу Ш. может грозить до 12 лет лишения свободы.

— По факту противоправных действий пассажира на борту самолёта, следовавшего из Сургута в Москву, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряжённый с угрозой применения насилия), — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По предварительным данным, пьяный пассажир заявил, что у него есть оружие, попытался прорваться в кабину и требовал, чтобы самолёт изменил курс. Как ранее сообщалось, речь шла о полёте в Афганистан.

— Мужчина задержан, им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута, — сообщили в СК.

Ранее были опубликованы кадры задержания дебошира.