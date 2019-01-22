Путин: Россия подтвердила заинтересованность в мирном договоре с Японией

Россия заинтересована в подписании мирного договора с Японией на основе декларации 1956 года, заявил глава государства Владимир Путин по итогам переговоров с премьером Японии Синдзо Абэ. Президент РФ также оценил "тесные рабочие контакты" и тот факт, что они встречаются в четвёртый раз за полгода.

— Мы ещё раз подтвердили нашу заинтересованность в подписании этого документа. На встрече в Сингапуре условились с господином премьер-министром выстраивать переговорный процесс на основе совместной декларации СССР и Японии от 1956 года, а она в первую очередь предусматривает заключение мирного договора, — отметил глава государства.

Он добавил, что впереди кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые условия.

Российский президент также отметил, что будет продолжена совместная хозяйственная деятельность на Курильских островах.

Как уже сообщал Лайф, главный вопрос на сегодня в отношениях России и Японии — подписание мирного соглашения. Де-юре страны находятся более полувека в состоянии войны. Камень преткновения в этом вопросе — принадлежность Южных Курил. Токио хотел бы получить острова в своё распоряжение. Позиция же Москвы в том, что это территория России, которая не может быть отчуждена.