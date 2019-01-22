Абэ пригласил Путина в Японию на саммит G20

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пригласил президента РФ Владимира Путина в Японию на саммит "большой двадцатки", который запланирован на лето. Об этом глава правительства сказал в Москве на пресс-конференции по итогам встречи лидеров двух стран.

— В июне мы приглашаем Владимира Путина в Японию на саммит G20. И я жду с нетерпением нашей новой встречи, — сказал Абэ.

Ранее сообщалось, что Абэ может ещё раз посетить Россию в марте или апреле.