Путин провёл для Абэ экскурсию по своему кабинету

На проходящей в Москве встрече президент России Владимир Путин устроил мини-экскурсию по своему кабинету для премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщил пресс-секретарь японского МИД Такэси Осуга.
По его словам, японский премьер восхитился внутренней красотой Кремля, после чего Путин пригласил его вместе с переводчиком в свой кабинет, где в течение примерно пяти минут показывал ему помещение.
Сообщается, что после этого встреча перешла в формат тет-а-тет. До этого разговор шёл в присутствии министров.
Ранее Лайф сообщал, что Путин и Абэ дали указания наладить совместную хоздеятельность на Курилах.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени