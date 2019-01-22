Путин провёл для Абэ экскурсию по своему кабинету

На проходящей в Москве встрече президент России Владимир Путин устроил мини-экскурсию по своему кабинету для премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщил пресс-секретарь японского МИД Такэси Осуга.

По его словам, японский премьер восхитился внутренней красотой Кремля, после чего Путин пригласил его вместе с переводчиком в свой кабинет, где в течение примерно пяти минут показывал ему помещение.

Сообщается, что после этого встреча перешла в формат тет-а-тет. До этого разговор шёл в присутствии министров.

Ранее Лайф сообщал, что Путин и Абэ дали указания наладить совместную хоздеятельность на Курилах.