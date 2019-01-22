Резервный борт с пассажирами рейса из Сургута приземлился в Москве

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Резервный борт с пассажирами рейса из Сургута приземлился в Москве

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Резервный борт "Аэрофлота" с пассажирами рейса Сургут — Москва, который совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за дебошира, приземлился в Шереметьево.

По данным электронного табло аэропорта, борт совершил посадку в 23:25 мск.

Ранее сообщалось, что в Москву вылетел резервный самолёт, прибывший в Ханты-Мансийск для вывоза пассажиров рейса Сургут — Москва. На борт лайнера поднялся только 61 пассажир. Четверо приняли решение улететь в Москву утренним рейсом, ещё двое решили вернуться в Сургут.

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