Резервный борт "Аэрофлота" вылетел в Москву после инцидента в Сургуте

В Москву вылетел резервный самолёт авиакомпании "Аэрофлот", прибывший в Ханты-Мансийск для вывоза пассажиров рейса Сургут — Москва после инцидента с хулиганом. Об этом сообщается в официальной группе правительства ХМАО в соцсети "ВКонтакте".

— Резервный борт для пассажиров рейса SU1515 вылетел из Ханты-Мансийска, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борт лайнера поднялся только 61 пассажир. Четверо приняли решение улететь в Москву утренним рейсом, ещё двое решили вернуться в Сургут. Также сообщается, что для тех, кто не вылетает сегодня, зарезервированы места в гостиницах.

Ранее Лайф писал, что один из пассажиров рейса Сургут — Москва авиакомпании "Аэрофлот" потребовал, чтобы лайнер изменил курс следования и направился в Афганистан. Пилоты развернули машину и совершили посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, где мужчину задержали полицейские. Против него возбуждено уголовное дело, нарушителю грозит до 12 лет тюрьмы. Ранее были опубликованы кадры задержания дебошира.