Минкульт оштрафует создателей фильма о Льве Яшине

Компания "Кремлинфильмз", занимающаяся производством фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", будет оштрафована не несколько миллионов рублей из-за срыва сроков сдачи картины в Министерство культуры России, сообщается на сайте ведомства.

— Фильм получил максимальную безвозвратную поддержку со стороны Минкультуры России, его производство задерживается. Вам в любом случае придётся заплатить штраф в несколько миллионов рублей, — сказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

По словам представителя "Кремлинфильмз" Натальи Боровковой, первая копия картины будет сдана в министерство 25 мая, а полное завершение работ над фильмом планируется 7 сентября 2019 года или раньше.

Фильм режиссёра Василия Чигинского "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" — это биографическая спортивная драма, посвящённая истории жизни и спортивной карьеры легендарного советского вратаря. На её съёмки была выделена государственная поддержка в размере 60 млн рублей, первая копия должна была быть сдана в Минкульт в октябре 2018 года.