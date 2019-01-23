СМИ: Дуров запустит свою криптовалюту в марте

Павел Дуров может представить блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) с собственной криптовалютой Gram в феврале, а запустить — уже в марте. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники.

По данным издания, встреча с крупнейшими инвесторами, которые уже вложили в проект 1,7 миллиарда долларов, и презентация должны состояться в течение месяца.

В рассылке для инвесторов говорится, что команда готова к полному запуску TON в начале 2019 года, но возможна задержка на два-три месяца из-за "инновационной природы разработки". К настоящему моменту платформа TON готова примерно на 90%.

Согласно ранним сообщениям, Дуров должен был презентовать свою криптовалюту ещё в 2018 году, но по каким-то причинам этого не произошло. Ранее Лайф сообщал, что тестовая версия проекта уже может быть доступна некоторым инвесторам.