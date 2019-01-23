Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 96

Число погибших при взрыве трубопровода в Мексике увеличилось до 96 человек, ещё 48 человек остаются в больницах. Об этом сообщает портал Universal со ссылкой на местные власти.

Напомним, инцидент произошёл на месте утечки нефтепродуктов из трубопровода или намеренной врезки. Такие ситуации в Мексике нередки в последнее время из-за топливного кризиса. Взрыв прогремел в тот момент, когда более 350 местных жителей пришли с канистрами и наполняли их. Первоначально сообщалось о не менее чем 20 погибших.